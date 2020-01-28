Историка Олега Соколова признали вменяемым

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Эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского пришли к выводу, что историк Олег Соколов отдавал себе отчет при убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, экспертиза показала, что Соколов не страдает "хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики". Признаков аффективных расстройств также не обнаружено.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что в момент убийства историк не испытывал сильного душевного волнения, якобы вызванного оскорбительным поведением девушки.

При этом адвокат Соколова Александр Почуев не подтвердил РИА Новости, что его подзащитного признали вменяемым, однако заявил, что защита будет просить о повторной экспертизе.

"Результаты экспертизы составляют тайну следствия, я не могу их разглашать. Ответы на некоторые вопросы нас не устроили, и мы будем просить повторную экспертизу", – сказал он.

Как полагает следствие, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов пытался задушить возлюбленную, после чего воспользовался обрезом винтовки ТОЗ-17, стилизованным под кавалерийский пистолет XIX века. Он несколько раз выстрелил в голову потерпевшей. После убийства 63-летний историк расчленил тело Ещенко, расфасовал по пакетам и попытался утопить их в реке.

Олег Соколов дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

16 ноября 2019 года Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей.