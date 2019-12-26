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Происшествия

26 декабря, 19:12

Адвокат назвал слухами сообщения о найденных останках убитой Соколовым аспирантки

происшествия

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев назвал слухами информацию о найденных останках убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны. Кто и зачем распространяет эти слухи – очевидно ради очередного "хайпа", – рассказал Почуев.

Адвокат добавил, что даже если бы было обнаружено что-то подобное, то оценку этому должно давать следствие после экспертизы.

"Хотя вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение. Историк Соколов и так чистосердечно во всем признался, раскаялся и извинился перед родственниками", – отметил Почуев.

Ранее суд продлил арест обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.

В начале ноября стало известно об убийстве аспирантки СПбГУ в Санкт-Петербурге. Подозреваемым по делу стал доцент вуза, историк Олег Соколов, с которым погибшая состояла в отношениях.

Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его. Соколов признался в преступлении.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей.

Историка Соколова перевезли в Москву на психиатрическую экспертизу

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