Суд продлил арест обвиняемому в убийстве историку Соколову

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Басманный районный суд столицы продлил арест бывшему доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает Агентство "Москва".

Меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 9 апреля 2020 года. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя.

В начале ноября стало известно об убийстве аспирантки СПбГУ в Санкт-Петербурге. Подозреваемым по делу стал доцент вуза, историк Олег Соколов, с которым погибшая состояла в отношениях. Следствие полагает, что 7 ноября после ссоры он застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Соколов признался в преступлении. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей.

