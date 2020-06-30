Обвинение попросило закрыть суд по делу историка Соколова

Фото: ТАСС/Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Сторона обвинения попросила Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и Анастасии Ещенко на закрытом заседании.

Сам Соколов высказался резко против. По его словам, в противном случае будет нарушен паритет прав. "В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла", – сказал Соколов.

При этом на заседании он добавил, что "за счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне", передает ТАСС. После этого суд сделал Соколову замечание за ненадлежащее поведение на заседании, в частности, за крик.

Обвинения просило закрыть процесс на время исследования личной переписки, ссылалась на разглашение личных данных. В итоге суд отложил заседание на 6 июля, чтобы уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать открыто.

В частности, речь идет о видеозаписи ссоры с мобильного телефона, сделанной за несколько часов до убийства.

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний доцент СПбГУ пытался задушить Анастасию Ещенко, после чего несколько раз выстрелил в голову девушке. Затем мужчина расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить останки в реке.

Историка обвиняют по статьям "Убийство" и "Незаконное приобретение и хранение оружия". Свою вину он не отрицал. В суде Соколов рассказал, что совершил преступление из-за личного конфликта.

Экспертиза признала Соколова вменяемым. Специалисты констатировали, что в момент убийства он не испытывал сильного душевного волнения.