Декан СПбГУ заявил, что историк Соколов планировал жениться на Ещенко

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Декан исторического факультета СПбГУ Абдулла Даудов в суде рассказал, что узнал о романе историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко весной 2019 года.

"Товарищеский разговор с Соколовым у меня был, он признался, что у них все серьезно, они друг друга любят, родители приглашены на свадьбу. Больше разговоров не было, дело личное", – цитирует Даудова РИА Новости.

По словам декана, с аспиранткой он не беседовал.

Свидетель охарактеризовал Соколова как очень талантливого лектора и уязвимого человека, близко воспринимающего проблемы, связанные с его научной деятельностью.

В частности, историк несколько раз обращался к Даудову за советом по поводу обвинения в плагиате от научного оппонента Евгения Понасенкова. Декан посоветовал обратиться в правоохранительные органы.

В понедельник, 12 октября, Соколов признал вину в убийстве Ещенко.

Трагедия произошла в ночь на 8 ноября 2019 года. Соколов застрелил девушку, а днем позже попытался утопить ее останки в реке. За этим процессом он и был задержан.