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В Канаде мужчина убил всю свою семью, чтобы скрыть двойную жизнь, сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в городе Маркхеме. 23-летний Менхаз Заман нигде не учился и целыми днями играл в компьютерные игры. Его родители думали, что он обучается в престижном вузе на инженера, однако он не смог поступить в университет, а из колледжа его отчислили.

Менхаз не рассказывал правду родителям. Каждый день он уезжал утром из дома с ноутбуком и возвращался поздно вечером. За сутки перед вручением дипломов в университете он убил отца, мать, бабушку и сестру, чтобы они ни о чем не узнали.

После этого он признался своим друзьям в интернете, что убил свою семью. Они сообщили об этом властям, после чего молодой человек был задержан.

В суде Менхаз попросил прощения у всех, кто знал его семью. Ему дали пожизненное заключение без права на помилование в первые 40 лет.

Ранее в Японии приговорили к смертной казни мужчину, который убил девятерых человек в течение двух месяцев. Он расчленял тела и хранил их останки. Выяснилось, что жертвами были девушки от 15 до 26 лет, которые планировали совершить самоубийство.