Житель Франции взорвал дом при попытке убить муху

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Пожилой мужчина случайно взорвал свой дом во Франции, пытаясь убить муху, сообщает News.ru.

80-летний француз собирался пообедать, когда услышал жужжание насекомого. Тогда он попытался убить муху электрической мухобойкой, но в его доме протекал газовый баллон. Из-за искры устройства произошел взрыв.

В результате ЧП разрушилась кухня и часть крыши. Мужчину же доставили в больницу с ожогом руки.

4 сентября в центре Тбилиси прогремел взрыв. Рядом со зданием Тбилисской государственной филармонии произошла детонация кислородного баллона. В результате пострадали несколько человек.

До этого в Абу-Даби взорвался газовый баллон в одном из зданий. В результате инцидента погиб один человек, еще несколько получили травмы.

