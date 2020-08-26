В Керчи эвакуируют жителей дома, где произошел взрыв

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Керчи жителей дома на улице Кирова, где произошел взрыв и пожар, эвакуируют для их безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Проводится эвакуация всего дома для обеспечения безопасности граждан. На базе одного из учебных заведений готовят пункт временного размещения", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что в данном доме обрушилось межэтажные перекрытие площадью 12 квадратных метров в одной из комнат с 10 на 9 этаж.

Ранее сообщалось, что в Керчи в жилом доме прогремел взрыв. Также произошел пожар на восьмом и девятом этажах. По предварительным данным, пострадал один человек.