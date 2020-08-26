Пострадавших при пожаре в московской пятиэтажке разместят в школе и гостинице

15:03
Пострадавших при взрыве в доме на западе Москвы разместили в школах и гостиницах
Пострадавшие при пожаре на улице Кубинка будут размещены в школе, после, если будет необходимо, – в гостинице. Об этом сообщил глава управы Можайского района столицы Рустем Шакиров.
"Пострадавших разместим в школе. В дальнейшем по гостиницам тех, кому некуда будет поехать. Всего за помощью обратились 13 человек, в том числе два ребенка", – цитирует его РИА Новости.
Пострадавшей семье из четырех человек предложили размещение в отеле на Вяземской улице, добавили в пресс-службе префектуры ЗАО. 12 эвакуированных граждан от размещения отказались.
ЧП произошло в пятиэтажке по адресу улица Кубинка, 4. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, сейчас оно потушено, спасены 16 человек. Пожару присваивали повышенный ранг сложности.
Представитель экстренных служб уточнил, что, по предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. В "Мосгазе" подчеркнули, что газовое оборудование не было причиной инцидента.
Очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры № 50, специалисты проверили состояние газового оборудования там, нарушений они не выявили. В организации также сообщили, что плановое техническое обслуживание внутридомового оборудования проводилось 23 июля и замечаний в ходе проверки не оказалось.
Во время возгорания несколько мужчин спасли детей по пожарной лестнице. Один из участников операции рассказал, что эвакуировать их местные жители начали до прибытия МЧС, услышав крики. Остальным жильцам помогли сотрудники экстренной службы, заявил он.
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