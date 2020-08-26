Очевидцы рассказали о взрыве и пожаре в доме на улице Кубинке

12:10
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сотрудница салона красоты, который находится недалеко от жилого дома на улице Кубинке, где произошел взрыв, а затем возгорание, рассказала Москве 24 подробности случившегося. По словам женщины, от мощного хлопка в салоне "все попадало".
"Взрыв как раз в сторону нашего салона был. У нас задрожали окна, стены, пол, все свалилось со стеллажей. Мы даже выскочили из салона", – рассказала сотрудница.
По словам женщины, сейчас возле дома, где произошло ЧП, разбросаны оконные рамы и различная домашняя утварь. В свою очередь, работники сервиса по шиномонтажу, которые также стали очевидцами происшествия, рассказали Москве 24 о ситуации на месте.
"Видели черный такой столб дыма... По улице Кубинке стоит много пожарных машин, не считал сколько, но очень много, стоят машины скорой помощи. Улица перекрыта. Также стоит из-за этого Можайское шоссе в сторону центра", – объяснил один из работников.
Из-за происшествия полностью перекрыли движение по улице Кубинке в сторону улицы Маршала Неделина на западе города.
Сообщается, что есть пострадавшие, их осматривают медики. Вместе с тем, по последним данным, 16 человек были спасены. По информации экстренных служб, взрыв в доме мог прогреметь из-за неисправности газовой колонки. При этом в пресс-службе Мосгаза заявили, что газовое оборудование не могло стать причиной пожара.
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