Очевидцы рассказали о взрыве и пожаре в доме на улице Кубинке

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сотрудница салона красоты, который находится недалеко от жилого дома на улице Кубинке, где произошел взрыв, а затем возгорание, рассказала Москве 24 подробности случившегося. По словам женщины, от мощного хлопка в салоне "все попадало".

"Взрыв как раз в сторону нашего салона был. У нас задрожали окна, стены, пол, все свалилось со стеллажей. Мы даже выскочили из салона", – рассказала сотрудница.





сотрудница салона красоты Буквально через 20 секунд открытый огонь полностью весь этаж закрыл. Разлетелось все по округе... Мужчины, которые рядом были, полезли по пожарной лестнице дома, вот на моих глазах женщин вытащили с верхнего этажа и ребенка. Больше я уже не видела, было очень страшно смотреть.

По словам женщины, сейчас возле дома, где произошло ЧП, разбросаны оконные рамы и различная домашняя утварь. В свою очередь, работники сервиса по шиномонтажу, которые также стали очевидцами происшествия, рассказали Москве 24 о ситуации на месте.

"Видели черный такой столб дыма... По улице Кубинке стоит много пожарных машин, не считал сколько, но очень много, стоят машины скорой помощи. Улица перекрыта. Также стоит из-за этого Можайское шоссе в сторону центра", – объяснил один из работников.



Ранее сообщалось , что в пятиэтажке на улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв. В результате ЧП загорелись 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, на место были направлены значительные силы спасательных служб. На данный момент известно, что огонь удалось ликвидировать.

Из-за происшествия полностью перекрыли движение по улице Кубинке в сторону улицы Маршала Неделина на западе города.

Сообщается, что есть пострадавшие, их осматривают медики. Вместе с тем, по последним данным, 16 человек были спасены. По информации экстренных служб, взрыв в доме мог прогреметь из-за неисправности газовой колонки. При этом в пресс-службе Мосгаза заявили, что газовое оборудование не могло стать причиной пожара.



Соболева Илона, Павелко Анастасия