СК: пожару в доме на улице Кубинке предшествовал хлопок

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

В жилом доме по улице Кубинке на западе столицы произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение, сообщает пресс-служба СК.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Со своей стороны прокуратура также инициировала проверку по факту хлопка и пожара. По предварительным данным, есть пострадавшие, повреждено имущество.

Начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова рассказала, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.

Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, и жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

Ранее в пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв. По последним данным, огонь ликвидирован. Горели 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В результате взрыва пострадали пять человек. В настоящий момент их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Также сообщается, что были спасены 16 человек. В экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки.

Движение транспорта ограничили на улице Кубинке из-за пожара. Транспорт передвигается по встречным полосам. Автомобилистов просят объезжать район ЧП.

