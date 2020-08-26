СК: пожару в доме на улице Кубинке предшествовал хлопок

10:52
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
В жилом доме по улице Кубинке на западе столицы произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение, сообщает пресс-служба СК.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Москве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Со своей стороны прокуратура также инициировала проверку по факту хлопка и пожара. По предварительным данным, есть пострадавшие, повреждено имущество.
Начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова рассказала, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.
Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, и жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.
Ранее в пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв. По последним данным, огонь ликвидирован. Горели 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
В результате взрыва пострадали пять человек. В настоящий момент их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Также сообщается, что были спасены 16 человек. В экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки.
Движение транспорта ограничили на улице Кубинке из-за пожара. Транспорт передвигается по встречным полосам. Автомобилистов просят объезжать район ЧП.
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