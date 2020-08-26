Движение на улице Кубинке ограничили из-за пожара

Движение транспорта ограничили на улице Кубинке из-за пожара, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Транспорт передвигается по встречным полосам. Автомобилистов просят объезжать район ЧП.

Ранее в пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв. Согласно предварительным данным, горят 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На место ЧП направлены значительные силы пожарных.

Пострадала женщина, сейчас ее осматривают медики. 13 человек удалось спасти. В экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки.