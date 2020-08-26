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Женщина пострадала при взрыве в жилом доме на улице Кубинке в Можайском районе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Женщина получила травмы, была передана медикам, которые ее сейчас осматривают", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что 13 человек удалось спасти.

Пожар произошел в среду утром в нескольких квартирах на улице Кубинке.

"На четвертом этаже пятиэтажного дома по адресу улица Кубинка, дом 4, происходит открытое горение, горят три квартиры, идет густой черный дым. Пожару присвоен второй ранг сложности", – сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

По предварительным данным, взрыв, который спровоцировал пожар, в жилом доме на западе города мог случиться из-за неисправности газовой колонки.

25 августа пожар произошел в жилом доме на территории столичного района Гольяново. Сотрудникам МЧС удалось спасти четырех человек. Пожар произошел на Алтайской улице, доме 33/7. Как установили пожарные, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Во время тушения из соседних квартир пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка.