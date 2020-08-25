Четырех человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ходе ликвидации пожара в жилом доме на территории столичного района Гольяново сотрудники МЧС спасли четырех человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу.

"Пожар произошел на Алтайской улице, доме 33/7. Как установили пожарные, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Пожар был ликвидирован", – рассказали в пресс-службе.

Во время тушения из соседних квартир пожарные спасли трех взрослых и одного ребенка.

Ранее очевидцы сообщили о сильном пожаре в микрорайоне Левобережном в Химках. Столб черного едкого дыма был виден даже со МКАД.