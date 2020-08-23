Жильцы пострадавшего дома на улице Проходчиков получат квартиры по программе реновации

Фото: МЧС России

Жильцы пятиэтажки на улице Проходчиков, пострадавшей в результате ЧП, получат новые квартиры в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Дом 3 на улице Проходчиков на 80 квартир по итогам голосования собственников включен в программу реновации. После ЧП жителям пятиэтажки предоставят квартиры в ранее введенных "стартовых" корпусах в Северном Медведкове.

Новые дома расположены по адресам: Заревый проспект, дом 9; улица Полярная, дом 22 и проезд Шокальского дом 27, корпус 2 и дом 33.

Всего в программу реновации в СВАО включено 499 домов, для ее реализации подобрано 66 "стартовых" площадок.

29 июня в доме 3 по улице Проходчиков произошло возгорание. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, один из жильцов проявил небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием, что привело к взрыву.