Очевидец рассказала о пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы

Очевидец рассказал о взрыве и пожаре в доме на северо-востоке столицы

Очевидец рассказала о пожаре в жилом доме на северо-востоке столицы, передает телеканал Москва 24. Женщина наблюдает за происходящим из окна своей квартиры, которая находится в соседнем доме.

По ее словам, взрыв в доме был настолько сильным, что выбило стекла у припаркованных машин.

"Во всем подъезде, даже соседние квартиры, также пострадали, и там также начался пожар", – рассказала Марина.

Говоря о возможных причинах пожара, она отметила, что взорваться могла газовая колонка.

"Скорее всего это газовая колонка. Был затяжной хлопок, как будто бы в нашем доме произошел взрыв. Мы даже подумали, что это в нашем доме случилось. Выбежали на улицу и увидели, что горит соседний дом", – рассказала Марина.

Марина добавила, что первый и второй подъезды почти полностью эвакуировали.

"Даже сами жильцы помогали выводить людей, потому что выбиты были даже двери, они не открывались", – заключила Марина.

ЧП произошло на третьем этаже жилой пятиэтажки. Спасено шестеро человек, из них четверых проверяют медики.

СМИ ранее передавали данные о четверых пострадавших при взрыве на улице Проходчиков, после которого возник пожар. Утверждалось также, что эвакуировали всех жильцов дома.

По некоторым данным, взрывом были нарушены внутренние перекрытия. Источник Агентства "Москва" уточняет, что причиной происшествия стал хлопок газа в одной из квартир.