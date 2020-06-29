"Стен нет, окон нет". Жильцы дома на улице Проходчиков – о взрыве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Очевидцы рассказали Москве 24, что происходило в первые минуты после взрыва в доме на улице Проходчиков.

"Взорвалась квартира соседей. Стен нет, окон нет в моей квартире и пожар – все сгорело. Я чудом осталась жива. Я взрыва не слышала, у меня было ощущение, что как будто что-то очень сильно упало. Как будто уронили что-то. Потом я глаза открываю, я ничего не вижу из-за пыли. Когда пыль рассеялась, я вижу, что стен нет, окон тоже нет, и я вижу, что у меня в комнате валяется тряпка, которая горит.Все, что я смогла, – это выползти из-под обломков, затем я взяла эту тряпку и выкинула ее в окно", – рассказала одна из очевидцев происшествия, добавив, что пожар начался в соседней квартире.

Еще один очевидец рассказала, что окна в ее квартире были открыты, благодаря чему не разбились.

"Я выбежала на улицу, увидела, что все разлетелось, произошел пожар. А сейчас, когда от шока чуть отошли, мы не понимаем, что нам делать", – поделилась женщина.

Как рассказал Москве 24 житель дома, в котором произошел взрыв и пожар, он услышал громкий хлопок.

"Вышел на балкон и увидел, что идет дым и полетели какие-то вещи. Я позвонил в 112. Мне сказали закрыть дверь мокрыми тряпками и сидеть ждать. Я так и сделал", – рассказал очевидец.

Находящийся на месте ЧП заместитель префекта СВАО Михаил Пучков сообщил, что, по предварительным данным, сгорели четыре квартиры, уже установлены десять человек, которым нужно оказать помощь.

"У нас в соседней школе развернут пункт временного размещения людей. Людей туда переместили, сейчас с ними работают медики. Пострадавшим оказывают помощь, в том числе психологическую", – рассказал Пучков.

Ближайшая к месту происшествия школа № 1537 готова принять пострадавших.

ЧП произошло днем в понедельник, 29 июня: случился взрыв, за которым последовал пожар. Сначала поступали данные о том, что загорелась только одна квартира, однако выяснилось, что огонь охватил четыре помещения. Спасатели вывели семерых людей.

Сейчас возгорание ликвидировано. Его площадь составила 150 квадратных метров.

СК и прокуратура начали проверку. По предварительной информации комитета, в доме случился хлопок, который повлек за собой возгорание. Следствие уточняет, что пострадали не менее трех человек. В ГУ МЧС по городу опровергли сведения о погибших.

В пресс-службе АО "Мосгаз" заявили, что газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара. Там утверждают, что газовое оборудование не повреждено, а газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены. В Мосгазе добавили, что техосмотр производился в декабре 2019 года. Газовое оборудование исправно, исправна и система вытяжки и вентиляции.

