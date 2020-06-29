При взрыве и пожаре на улице Проходчиков никто не погиб

Фото: Агентство "Москва"/МЧС России

Погибших при взрыве и пожаре, произошедших в жилом доме на улице Проходчиков в Москве, нет. Об этом сообщает ТАСС.

"Спасено семь человек. Погибших нет", – объявил начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов.

Ранее СМИ сообщили об одном погибшем в результате чрезвычайного происшествия на северо-востоке столицы.

Взрыв и последующее возгорание произошли в квартире в доме 3 по улице Проходчиков днем 29 июня. Площадь пожара изначально составила 70 квадратных метров, впоследствии стало известно, что загорелись четыре квартиры.

Утечка газа могла стать причиной взрыва в доме на северо-востоке столице

Как сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова, по факту произошедшего ЧП проводится предварительная проверка. Уточняется, что пострадали в результате взрыва и пожара три человека. Им оказывается медицинская помощь.

На данный момент возгорание в жилом доме ликвидировано. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В районе места происшествия – на улице Проходчиков и в Малыгинском проезде – временно перекрыто движение.

Известно, что прокуратура Москвы проверит обеспечение безопасности газового оборудования после взрыва в жилом доме. Как рассказала начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова, эксперты оценят действия должностных лиц в части соблюдения правил эксплуатации жилого дома и пожарной безопасности.