При взрыве и пожаре на улице Проходчиков никто не погиб

15:17
Фото: Агентство "Москва"/МЧС России
Погибших при взрыве и пожаре, произошедших в жилом доме на улице Проходчиков в Москве, нет. Об этом сообщает ТАСС.
"Спасено семь человек. Погибших нет", – объявил начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов.
Ранее СМИ сообщили об одном погибшем в результате чрезвычайного происшествия на северо-востоке столицы.
Взрыв и последующее возгорание произошли в квартире в доме 3 по улице Проходчиков днем 29 июня. Площадь пожара изначально составила 70 квадратных метров, впоследствии стало известно, что загорелись четыре квартиры.
Утечка газа могла стать причиной взрыва в доме на северо-востоке столице
Как сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова, по факту произошедшего ЧП проводится предварительная проверка. Уточняется, что пострадали в результате взрыва и пожара три человека. Им оказывается медицинская помощь.
На данный момент возгорание в жилом доме ликвидировано. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В районе места происшествия – на улице Проходчиков и в Малыгинском проезде – временно перекрыто движение.
Известно, что прокуратура Москвы проверит обеспечение безопасности газового оборудования после взрыва в жилом доме. Как рассказала начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова, эксперты оценят действия должностных лиц в части соблюдения правил эксплуатации жилого дома и пожарной безопасности.
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