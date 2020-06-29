Школа у места ЧП на улице Проходчиков готова принять пострадавших

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Ближайшая к месту возгорания на улице Проходчиков школа № 1537 готова принять пострадавших от пожара. Об этом Москве 24 сообщили представители школы.

"Мы готовим помещение и ждем, на месте присутствуют сотрудники поликлиники, но пока пострадавших нет", – сообщили сотрудники образовательного учреждения.

"Представители управы передали, что вроде большого количества пострадавших нет и народа [при возгорании] было мало в подъезде. Дороги перекрыты, но паники никакой нет. Мы готовы принять [людей], но сколько народа, пока не знаем", – уточнили представители школы.

Взрыв и последующее возгорание произошли по адресу улица Проходчиков, дом 3. Всего загорелись четыре квартиры, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. По факту произошедшего ЧП проводится предварительная проверка. Уточняется, что пострадали в результате взрыва и пожара три человека. Им оказывается медицинская помощь.

На данный момент возгорание в жилом доме ликвидировано. Временно перекрыто движение на улице Проходчиков и по Малыгинскому проезду.

Прокуратура Москвы проверит обеспечение безопасности газового оборудования после взрыва в жилом доме, эксперты оценят действия должностных лиц в части соблюдения правил эксплуатации жилого дома и пожарной безопасности.