Мосгаз опроверг версию взрыва газа в доме на улице Проходчиков

17:11
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Газовое оборудование не могло стать причиной взрыва и пожара в доме на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба АО "Мосгаз".
Как передает ТАСС, после осмотра в квартире дома 3 по улице Проходчиков выяснилось, что газовое оборудование не повреждено, а газовые приборы находятся на своих проектных местах, визуально не разрушены.
"Состояние газового оборудования говорит о том, что оно не могло послужить причиной инцидента", – объяснили пресс-службе.
Там добавили, что техосмотр производился в декабре 2019 года. Газовое оборудование исправно, исправна и система вытяжки и вентиляции, добавили в Мосгазе. Причина пожара устанавливается комиссией, заключили в пресс-службе.
Мосгаз исключил версию со взрывом бытового газа в доме на улице Проходчиков
ЧП произошло днем 29 июня: случился взрыв, за которым последовал пожар. Сначала поступали данные о том, что загорелась только одна квартира, однако выяснилось, что огонь охватил четыре помещения. Спасатели вывели семерых людей.
Сейчас возгорание ликвидировано. Его площадь составила 150 квадратных метров.
СК и прокуратура начали проверку. По предварительной информации комитета, в доме случился хлопок, который повлек за собой возгорание. Следствие уточняет, что пострадали не менее трех человек. В ГУ МЧС по городу опровергли сведения о погибших.
В префектуре СВАО обратили внимание, что для пострадавших развернут пункт временного пребывания. Пока о потребности в этом заявили 11 человек. Ближайшая к месту происшествия школа № 1537 готова принять их.
В префектуре подчеркнули, что помогут всем пострадавшим. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав горожан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав жителей дома.
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