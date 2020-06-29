"Сильная взрывная волна". Очевидцы – о ЧП в доме на северо-востоке Москвы

15:28
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Очевидцы рассказали Москве 24, что происходило в первые минуты после взрыва на улице Проходчиков в Ярославском районе Москвы.
"Услышала хлопок в своей квартире и вышла к месту пожара. Сначала была сильная взрывная волна. В визуальной видимости. Сработали сигнализации у машин, задрожали стекла", – поделилась Варвара, проживающая в соседнем доме.
Она отметила, что в пострадавшем доме было сильное задымление, в квартирах выбиты окна. "На месте была одна пожарная машина. Начали тушить. Некоторое время тушили. Потом перестали. По какой причине, не знаю", – отметила она.
Затем, по словам женщины, приехали еще две пожарных машины. На одной из них начали поднимать вышку с пожарным, но тушение не возобновляли минут 10-15, пока не подключили шланг к колодцу.
Также к месту ЧП подъехала скорая помощь. "Люди очень переживали за жильцов и сочувствовали им. Всем страшно оказаться на месте пострадавших", – добавила Варвара.
Другая жительница соседнего дома рассказала, что почувствовала взрыв. "Я почувствовала взрыв. Просто как тряску. Выглянула в окно – горит соседний дом", – рассказала она.
Взрыв и последующее возгорание произошли в квартире в доме 3 по улице Проходчиков днем 29 июня. Площадь пожара изначально составила 70 квадратных метров, впоследствии стало известно, что загорелись четыре квартиры.
Погибших при взрыве и пожаре нет. Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов сообщил, что спасено семь человек.
Названа причина взрыва в доме на улице Проходчиков
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