"Сильная взрывная волна". Очевидцы – о ЧП в доме на северо-востоке Москвы

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Очевидцы рассказали Москве 24, что происходило в первые минуты после взрыва на улице Проходчиков в Ярославском районе Москвы.

"Услышала хлопок в своей квартире и вышла к месту пожара. Сначала была сильная взрывная волна. В визуальной видимости. Сработали сигнализации у машин, задрожали стекла", – поделилась Варвара, проживающая в соседнем доме.

Она отметила, что в пострадавшем доме было сильное задымление, в квартирах выбиты окна. "На месте была одна пожарная машина. Начали тушить. Некоторое время тушили. Потом перестали. По какой причине, не знаю", – отметила она.

Затем, по словам женщины, приехали еще две пожарных машины. На одной из них начали поднимать вышку с пожарным, но тушение не возобновляли минут 10-15, пока не подключили шланг к колодцу.

Также к месту ЧП подъехала скорая помощь. "Люди очень переживали за жильцов и сочувствовали им. Всем страшно оказаться на месте пострадавших", – добавила Варвара.

Другая жительница соседнего дома рассказала, что почувствовала взрыв. "Я почувствовала взрыв. Просто как тряску. Выглянула в окно – горит соседний дом", – рассказала она.

Взрыв и последующее возгорание произошли в квартире в доме 3 по улице Проходчиков днем 29 июня. Площадь пожара изначально составила 70 квадратных метров, впоследствии стало известно, что загорелись четыре квартиры.

Погибших при взрыве и пожаре нет. Начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов сообщил, что спасено семь человек.