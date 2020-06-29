Пострадавшим при пожаре на улице Проходчиков предоставят временное жилье

16:17
Фото: mobrep.ru
Для пострадавших при взрыве и пожаре в жилом доме на улице Проходчиков развернут пункт временного пребывания. Временное жилье организуют в соседнем образовательном учреждении, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на префектуру СВАО.
"В настоящий момент потребность во временном размещении выразили 11 человек. Данная информация будет уточняться по мере завершения работ по ликвидации последствий пожара", – говорится в сообщении.
В префектуре добавили, что помощь окажут всем пострадавшим.
Отмечается, что коммунальные службы приступят к восстановительным работам после завершения работ по ликвидации последствий ЧП, а также следственных действий.
Как рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Москве Сергей Желтов, при пожаре было спасено семь человек, погибших нет.
Взрыв и последующее возгорание произошли в квартире в доме 3 по улице Проходчиков днем 29 июня. Площадь пожара изначально составила 70 квадратных метров, впоследствии она увеличилась до 150 квадратных метров.
Утечка газа могла стать причиной взрыва в доме на северо-востоке столице
Как сообщила старший помощник главы ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова, по факту произошедшего ЧП проводится предварительная проверка.
На данный момент возгорание в жилом доме ликвидировано. В районе места происшествия – на улице Проходчиков и в Малыгинском проезде – временно перекрыто движение.
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