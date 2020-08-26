Взрыв произошел в жилом доме на улице Кубинке

10:03
"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этаж", – уточнил источник в экстренных службах города.
По информации оперативного ведомства, пожару в Москве присвоили повышенный ранг сложности. На место ЧП направлены значительные силы пожарных.
В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили информацию о пожаре.
"По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения”, – сказали в ведомстве.
Взрыв в жилом доме на западе города мог случиться из-за неисправности газовой колонки, сообщил источник агентства.
Ранее спасатели из Москвы были направлены в Ярославль для помощи коллегам после взрыва в жилом доме. Обрушились перекрытия шести этажей, возник пожар.
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