Взрыв произошел в жилом доме на улице Кубинке

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В пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв. Согласно предварительным данным, горят 3-й, 4-й и 5-й, передает ТАСС

"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этаж", – уточнил источник в экстренных службах города.

По информации оперативного ведомства, пожару в Москве присвоили повышенный ранг сложности. На место ЧП направлены значительные силы пожарных.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ подтвердили информацию о пожаре.

"По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме. На месте работают пожарно-спасательные подразделения”, – сказали в ведомстве.

Взрыв в жилом доме на западе города мог случиться из-за неисправности газовой колонки, сообщил источник агентства.

Ранее спасатели из Москвы были направлены в Ярославль для помощи коллегам после взрыва в жилом доме. Обрушились перекрытия шести этажей, возник пожар.