Число пострадавших от взрыва в жилом доме на Кубинке возросло до пяти – СМИ

10:39
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Пять человек пострадало в результате взрыва в жилом доме на улице Кубинке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах
В настоящий момент их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Также сообщается, что были спасены 16 человек.
В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме горят 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на место выехали значительные силы экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва пострадала женщина. Она была передана медикам для осмотра. Для ликвидации последствий происшествия движение на улице Кубинке ограничили. Водителей призвали объезжать место происшествия.
Число пострадавших от взрыва в жилом доме на Кубинке возросло до пяти
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