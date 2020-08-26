Число пострадавших от взрыва в жилом доме на Кубинке возросло до пяти – СМИ

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Пять человек пострадало в результате взрыва в жилом доме на улице Кубинке, сообщил ТАСС источник в экстренных службах

В настоящий момент их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Также сообщается, что были спасены 16 человек.

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме горят 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на место выехали значительные силы экстренных служб.

Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва пострадала женщина. Она была передана медикам для осмотра. Для ликвидации последствий происшествия движение на улице Кубинке ограничили. Водителей призвали объезжать место происшествия.