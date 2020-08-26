Причиной пожара на улице Кубинке не могло быть газовое оборудование – Мосгаз

11:39
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Газовое оборудование не может быть причиной пожара в жилом доме на улице Кубинке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгаза.
Как отметили в компании, сразу после сообщения о хлопке в пятиэтажке на место происшествия прибыла бригада аварийно-спасательного формирования Мосгаза.
"Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры № 50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет. Таким образом, газовое оборудование не является причиной возникновения пожара", – говорится в сообщении.
В организации также рассказали, что плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось 23 июля этого года и замечаний в ходе проверки не выявлено.
Ранее в экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки. Следователи возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
В пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв, который спровоцировал пожар. По последним данным, огонь ликвидирован. Горели 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
В результате взрыва есть пострадавшие. В настоящий момент их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Также сообщается, что были спасены 16 человек.
Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Движение по улице Кубинке в сторону улицы Маршала Неделина на западе города полностью перекрыли после взрыва и пожара в доме.
Очевидец рассказал о происшествии на улице Кубинке
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