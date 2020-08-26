Эвакуированным жителям дома на улице Кубинке предоставят временное жилье – Собянин

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Эвакуированным из-за пожара жителям дома на улице Кубинке предоставят временное жилье, написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"По предварительной информации МЧС, в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Кубинке, дом 4 в ЗАО произошел хлопок, приведший к возгоранию на третьем и четвертом этажах. Сейчас огонь потушен. Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье", – написал мэр.

Собянин отметил, что дом после пожара оперативно отремонтируют.

Ранее в пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв. Согласно предварительным данным, пожар произошел на 3-м, 4-м и 5-м этажах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Пострадала женщина. В экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров.

