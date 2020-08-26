Площадь пожара в жилом доме на улице Кубинке составила 55 квадратных метров

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Кубинке в столице, где произошел взрыв, ликвидирован. Площадь пожара составила 55 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

"В 10:36 пожар на улице Кубинке ликвидирован, спасены 16 человек", – говорится в сообщении.

Ранее в пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв. Согласно предварительным данным, пожар произошел на 3-м, 4-м и 5-м этажах. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Пострадала женщина, сейчас ее осматривают медики. В экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки.

