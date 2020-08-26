Движение по улице Кубинке в сторону улицы Маршала Неделина полностью перекрыли

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Движение по улице Кубинке в сторону улицы Маршала Неделина на западе города полностью перекрыли. Временные ограничения введены после взрыва и пожара в доме.

"Движение по улице Кубинке в сторону улицы Маршала Неделина полностью перекрыто", – заявили в Telegram-канале "Дептранс.Оперативно".

26 августа в доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, горели квартиры с третьего по пятый этаж. Пожару в Москве был присвоен повышенный ранг сложности. На место ЧП направлены значительные силы пожарных.

Согласно предварительным данным МЧС, из горящего дома спасены 16 человек. По предварительным данным, взрыв, который спровоцировал пожар, в жилом доме на западе города мог случиться из-за неисправности газовой колонки.