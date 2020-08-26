Опубликовано видео взрыва в жилом доме на улице Кубинке

Момент взрыва в доме на улице Кубинке попал на видео, передает телеканал Москва 24. На кадрах видно, как ударной волной выбило стекла.

В пятиэтажке по улице Кубинке на западе столицы произошел взрыв, который спровоцировал пожар. По последним данным, огонь ликвидирован. Горели 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В результате взрыва есть пострадавшие. В настоящий момент их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Также сообщается, что были спасены 16 человек.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. В экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки. В то же время в Мосгазе заявили, что газовое оборудование не может быть причиной пожара. Как отметили в компании, сразу после сообщения о хлопке в пятиэтажке на место происшествия прибыли специалисты и проверили газовое оборудование – все приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.

Следователи возбудили уголовное дело. Проводится проверка. Движение по улице Кубинке в сторону улицы Маршала Неделина на западе города полностью перекрыли после взрыва и пожара в доме.