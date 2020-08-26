Очевидцы помогли спасти детей из дома на улице Кубинке, где произошел взрыв

13:49
Очевидцы помогали спасать детей из пожара на западе Москвы
Во время возгорания в жилом доме на улице Кубинке несколько мужчин спасли детей по пожарной лестнице. Один из участников спасательной операции рассказал Москве 24, как это происходило.
По его словам, эвакуировать детей местные жители начали до прибытия МЧС, услышав крики.
"Вылетели сюда с той стороны, смотрим, народу много бегает и был сильный огонь. Девочку мы вытащили с четвертого этажа по обычной пожарной лестнице", – сообщил Альберт.
Он добавил, что остальных жильцов спасли сотрудники экстренной службы.
Пожар произошел 26 августа в пятиэтажке по улице Кубинке. Кроме того, в доме прогремел взрыв. Согласно предварительным данным, возгорание было на 3-м, 4-м и 5-м этажах. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.
При этом причиной пожара на улице Кубинке не могло быть газовое оборудование. В Мосгазе рассказали, что плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось 23 июля этого года и замечаний в ходе проверки не выявлено.
В результате взрыва есть пострадавшие. Их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Были спасены 16 человек. Площадь пожара составила 55 квадратных метров.
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