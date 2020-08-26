Движение по улице Кубинке частично открыто

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта по улице Кубинке от Можайского шоссе в сторону улицы Маршала Неделина частично восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Проезд открыт по двум из трех полос. Автомобилисты передвигаются в сторону Можайского шоссе по первой полосе движения.

Ранее движение по улице Кубинке на западе города было полностью перекрыто после взрыва и пожара в доме.

В пятиэтажке произошел взрыв, который спровоцировал пожар. По последним данным, огонь ликвидирован. Горели 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В результате взрыва есть пострадавшие. В настоящий момент их осматривают прибывшие на место происшествия медицинские работники. Также сообщается, что были спасены 16 человек.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. В экстренных службах сообщили, что взрыв в жилом доме мог случиться из-за неисправности газовой колонки. В то же время в Мосгазе заявили, что газовое оборудование не может быть причиной пожара. Как отметили в компании, сразу после сообщения о хлопке в пятиэтажке на место происшествия прибыли специалисты и проверили газовое оборудование – все приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет.

Следователи возбудили уголовное дело. Проводится проверка.

