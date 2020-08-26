Взрыв произошел в жилом доме в Керчи

17:42
Фото: "КРЫМ 24"
В Керчи в жилом доме прогремел взрыв. Также произошел пожар на восьмом и девятом этажах, сообщает РИА Новости.
В МЧС уточнили, что пожар возник в десятиэтажном жилом доме № 93 по улице Кирова. По предварительным данным, пострадал один человек.
К настоящему моменту пожар локализован на площади 40 квадратных метров, эвакуированы пять человек.
Ранее взрыв газа произошел в московской пятиэтажке на улице Кубинке, доме 4. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, были спасены 16 человек.
За помощью обратились 13 человек, в том числе два ребенка. Пожару присваивали повышенный ранг сложности.
В "Мосгазе", в свою очередь, подчеркнули, что газовое оборудование не было причиной инцидента.
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