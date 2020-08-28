В США загорелся один из крупнейших сахарных заводов в мире

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Пожар произошел на одном из крупнейших сахарных заводов в мире Domino Sugar в США, сообщает News.ru.

Инцидент произошел в штате Луизиана. Сообщается, что возгорание возникло в силосной башне, в которой лежали миллионы галлонов сырья. Взрыва не последовало из-за сработавшей системы пожаротушения.

Пожар начался в день, когда в штате бушевал ураган "Лаура". Однако связь между ним и возгоранием пока не установлена. Сообщается, что в результате погодного бедствия в Луизиане погибли шесть человек.

Сахарный завод Domino Sugar основан в 1909 году. Он является вторым в перечне самых больших предприятий мира, в которых имеется мощность переработки более 2 миллиардов фунтов сахарного тростника ежегодно.

Ранее пожар произошел в деревообратывающем цехе и на складе с готовой продукцией в Московской области. Площадь возгорания, возникшая в деревне Щелково Сергиево-Посадского городского округа, составила 1,3 тысячи квадратных метров.