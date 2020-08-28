В США загорелся один из крупнейших сахарных заводов в мире

09:15
Фото: ТАСС/Gerald Herbert/АР
Пожар произошел на одном из крупнейших сахарных заводов в мире Domino Sugar в США, сообщает News.ru.
Инцидент произошел в штате Луизиана. Сообщается, что возгорание возникло в силосной башне, в которой лежали миллионы галлонов сырья. Взрыва не последовало из-за сработавшей системы пожаротушения.
Пожар начался в день, когда в штате бушевал ураган "Лаура". Однако связь между ним и возгоранием пока не установлена. Сообщается, что в результате погодного бедствия в Луизиане погибли шесть человек.
Сахарный завод Domino Sugar основан в 1909 году. Он является вторым в перечне самых больших предприятий мира, в которых имеется мощность переработки более 2 миллиардов фунтов сахарного тростника ежегодно.
Ранее пожар произошел в деревообратывающем цехе и на складе с готовой продукцией в Московской области. Площадь возгорания, возникшая в деревне Щелково Сергиево-Посадского городского округа, составила 1,3 тысячи квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: