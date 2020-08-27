Открытое горение в цехе и на складе в Подмосковье ликвидировано

13:33
Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Открытое горение ликвидировали в деревообрабатывающем цехе и на складе в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. Его удалось локализовать в 11:50.
"В 12:40 объявлена ликвидация открытого горения", – сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент произошел в деревне Щелково. Сообщалось, что возгорание охватило всю площадь как цеха, так и склада с готовой продукцией.
Ранее взрыв с последующим возгоранием на нескольких этажах произошел в жилом доме на улице Кубинке. Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Пострадавших в результате взрыва разместили в школе. Сообщалось, что за помощью обратились 13 человек.
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