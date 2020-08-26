"Ощущалась взрывная волна". Очевидец – о ЧП в доме на улице Кубинке

10:49
Очевидец рассказал о происшествии на улице Кубинке
Очевидец рассказал телеканалу Москва 24 о том, что происходит в районе пожара в жилом доме на улице Кубинке.
"В соседнем доме ощущалась взрывная ударная волна. Прям дрожь земли была. И в этот момент на улице побежали люди", – рассказал Вячеслав. По его словам, взрыв произошел в 9:47. Со слов соседей, женщину взрывной волной выбросило с третьего этажа.
Очевидец отметил, что пожарные уже ликвидировали открытое горение. Угловая квартира на третьем этаже сгорела полностью, там обвалились перегородки. Первый и второй этажи, на первый взгляд, не пострадали. На балконе четвертого этажа было видно пламя.
Спасение людей осложнялось пожаром на козырьке подъезда, однако к настоящему моменту всех жильцов эвакуировали, добавил очевидец.
В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме горят 3-й, 4-й и 5-й этажи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, на место выехали значительные силы экстренных служб.
Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва пострадала женщина. Она была передана медикам для осмотра. По последним данным, пострадали пять человек. Их осматривают медработники. Также сообщается, что были спасены 16 человек.
Для ликвидации последствий происшествия движение на улице Кубинке ограничили. Водителей призвали объезжать место происшествия.
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