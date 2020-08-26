Пожар произошел в ТРЦ "Ханой – Москва"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в торгово-деловом центре "Ханой – Москва".

Пресс-служба ГУ МЧС по столице сообщает, что на месте работают поисково-спасательные подразделения. ЧП случилось по адресу Ярославское шоссе, дом 146, корпус 2.

"По предварительной информации, наблюдается задымление на третьем этаже 24-этажного здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", – говорится в сообщении ГУ МЧС Москвы.

ТАСС передает, что пожару присвоен второй, повышенный, ранг сложности. По сведениям источника агентства, из здания выведено порядка 200 человек.

Площадь возгорания – 20 квадратных метров, сейчас пожар локализован. В экстренных службах напомнили, что в здании находятся 47 организаций, в том числе отель и рестораны.