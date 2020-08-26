Женщина рассказала, как спасатели вытащили кошку из горевшего дома на улице Кубинке

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Жительница дома на улице Кубинке рассказала Москве 24, как спасатели вытащили кошку во время пожара.

Юлия Шубина призналась, что из-за паники забыла обо всем, включая кошку.

"Поняла, что ее оставила дома, только когда уже была внизу. А дым был такой, что подняться обратно уже не было возможности. Я уже, если честно, мысленно ее похоронила, потому что дым жуткий и она задохнулась. Пожарные рассказали, что они ее увидели тепловизором, они ее взяли, она уже задохнувшаяся была. Они ее реанимировали с помощью кислородной маски, воды, и, слава богу, получилось ее спасти", – поделилась хозяйка.

Спасатели не знали, чей это питомец, пояснила она. Они забрали кошку с собой в пожарную часть.

"Они налили ей там молочка, они ее погладили, успокоили ее", – добавила женщина.

По словам Шубиной, знакомый ее друга работает в пожарной части. Он узнал, куда следует обратиться.

"И вот мы поехали за ней, очень благодарили МЧС, пожарных, потому что они все вместе работали", – заключила хозяйка животного.

16 человек спасли во время пожара в доме на западе Москвы

ЧП произошло в пятиэтажке по адресу улица Кубинка, 4. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, спасены 16 человек. По неофициальным сведениям экстренных служб, пострадали четыре человека, из них двое в тяжелом состоянии в Институте Склифосовского, передает ТАСС.

Отец спасенных детей рассказал, что ЧП произошло утром. Выглянув в окно, он увидел соседку на земле в домашней одежде. Горел дом, вокруг был дым, подчеркнул мужчина. Очевидцы помогли вытащить его детей, позднее сыну помогли сотрудники МЧС.

Еще один мужчина вспоминает, что сразу вскочил, когда услышал хлопок.

"Предупредил детей, открыл дверь, увидел очень густой дым, выглянул в окно, то есть через балкон, там внизу лежала женщина. Понял, что это пожар. Выйти невозможно было", – подчеркнул он.

Жители освободили проезжую дорогу около дома.

"Быстро приехали пожарные, они поднялись и очень оперативно надели на нас какие-то специфические капюшоны и вывели нас", – заключил мужчина.

"Происходило открытое горение с третьего этажа с угрозой перехода на четвертый, густой черный. Люди просили о помощи. Устанавливали выдвижные лестницы, спасали с вышележащих этажей. Мы их спасали по стационарной лестнице, а также по маршевым лестницам была спасена бабушка... Мы ее также эвакуировали, передали в скорую. На площадке также было одно животное – кошка, была без сознания. Мы передали ее расчетам, которые прибыли к нам на помощь. Вроде откачали, все хорошо", – рассказал командир отделения 4-го пожарно-спасательного подразделения Владислав Щербаков.

Как утверждал начальник столичного главка МЧС РФ Сергей Желтов, пожар мог начаться с хлопка газового баллончика. В Мосгазе подчеркнули, что газовое оборудование не было причиной инцидента. Очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры № 50, специалисты не выявили там нарушений. В организации также сообщили, что плановое техническое обслуживание внутридомового оборудования проводилось в июле и замечаний в ходе проверки не оказалось.

Сергей Собянин заявил, что эвакуированным жителям предоставят временное жилье. Глава управы Можайского района столицы Рустем Шакиров сказал, что пострадавшие будут размещены в школе, после, если будет необходимо, – в гостинице. Пострадавшей семье из четырех человек предложили размещение в отеле, 12 эвакуированных граждан от размещения отказались.

Сейчас работники убирают остатки мусора на территории около горевшего дома и вычищают комнаты. К настоящему моменту жителей вернули в квартиры, которые не пострадали от возгорания. Они уточнили, что газ им включили. Тем, чье жилище повреждено огнем, разрешили подняться туда и забрать вещи.