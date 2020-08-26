Отец спасенных во время пожара на улице Кубинке детей рассказал о случившемся

Видео: Москва 24

Отец детей, спасенных очевидцами во время пожара на улице Кубинке, рассказал Москве 24 о случившемся.

По его словам, взрыв произошел в 9:50.

"Проснулись, я выглянул [в окно] и вижу, соседка лежит [на земле] в нижнем белье, майке. Сбоку горит дом, со всех сторон все горит. Дым, не можем никак выйти. В окно смотрю – парень по пожарной лестнице поднимается, говорит: "Давайте дитя сюда". Я дочку передал, они с ней спустились. Пока думали, как сына передать, подоспели МЧСники. Они поднялись, дали ему кислородную маску и забрали вниз. Следом спустились мы", – поделился мужчина.

ЧП произошло в пятиэтажке по адресу улица Кубинка, 4. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров, сейчас оно потушено, спасены 16 человек. Пожару присваивали повышенный ранг сложности.

В "Мосгазе" подчеркнули, что газовое оборудование не было причиной инцидента. Очаг возгорания находился в жилой комнате квартиры № 50, специалисты проверили состояние газового оборудования там, нарушений они не выявили. В организации также сообщили, что плановое техническое обслуживание внутридомового оборудования проводилось в июле и замечаний в ходе проверки не оказалось.

Глава управы Можайского района столицы Рустем Шакиров заявил, что пострадавшие при пожаре будут размещены в школе, после, если будет необходимо, – в гостинице. Пострадавшей семье из четырех человек предложили размещение в отеле, 12 эвакуированных граждан от размещения отказались.