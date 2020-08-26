Пожар в многоэтажке в Керчи полностью ликвидирован

Фото: ГУ МЧС России Ресублике Крым

В Керчи пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в десятиэтажном жилом доме на улице Кирова, где произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Крыму.

"В 19:01 мск пожар полностью ликвидирован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в жилом доме № 93 по улице Кирова прогремел взрыв. Также произошел пожар на восьмом и девятом этажах.

Позже появилась информация о том, что из дома эвакуировали всех жителей для их безопасности. На базе одного из учебных заведений готовят пункт временного размещения.

Также сообщалось об обрушении межэтажного перекрытия площадью 12 квадратных метров в одной из комнат с 10 на 9 этаж.