Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии

Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"

Теракт предотвращен сотрудниками ФСБ в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС).

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", – заявили в ФСБ.

Сообщается, что у задержанного были изъяты огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Специалисты также изучили его личные данные, обнаружив в телефоне переписку с одним из членов запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".

В конце декабря прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове. В квартире подозреваемого специалисты изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Согласно оперативным данным, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице выявили и пресекли 61 преступление террористической направленности. В МВД при этом заявили, что число зарегистрированных в России преступлений террористического характера за прошлый год выросло почти на треть, а экстремистской направленности – более чем на 40%.