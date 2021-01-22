Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Башкирии

09:42
Фото: телеграм-канал "ОПЕР Слил"
Теракт предотвращен сотрудниками ФСБ в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС).
"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов", – заявили в ФСБ.
Сообщается, что у задержанного были изъяты огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Специалисты также изучили его личные данные, обнаружив в телефоне переписку с одним из членов запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам".
В конце декабря прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток в Тамбове. В квартире подозреваемого специалисты изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. Согласно оперативным данным, молодой человек собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице выявили и пресекли 61 преступление террористической направленности. В МВД при этом заявили, что число зарегистрированных в России преступлений террористического характера за прошлый год выросло почти на треть, а экстремистской направленности – более чем на 40%.
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