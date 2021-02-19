Выходец из Судана зарезал начальника центра приема беженцев во Франции

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Во Франции мигрант из Судана напал с ножом на начальника центра оказания помощи беженцам в городе По на юго-западе страны, от полученных ранений мужчина скончался. Об этом сообщает AFP.

Известно, что нападавший просил убежища во Франции. Он задержан, его мотивы пока не установлены. Убитому было 46 лет.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен направился в По. Он также выразил соболезнования семье погибшего француза.

Осенью прошлого года три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего, который обезглавил пожилую женщину у ворот церкви, задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.