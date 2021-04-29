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Политика

29 апреля, 23:28

Госдеп выразил надежду на сохранение коммуникации с РФ

политика

Фото: ТАСС/Zuma

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона рассчитывает на сохранение каналов коммуникации с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы надеемся и ожидаем, что не все каналы коммуникации с РФ будут перекрыты", – заявил специалист в ходе брифинга.

Прайс также отказался комментировать возможность встречи госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мае. Тогда должна состоятся встреча глав МИД Арктического совета в Рейкьявике.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что переговоры с Россией по стратегической стабильности станут возможны, если не будет эскалации со стороны Москвы. Он также назвал приоритетом Вашингтона более предсказуемые отношения между странами.

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