Госсекретарь США назвал условие диалога с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры с Россией по стратегической стабильности станут возможны, если не будет эскалации со стороны Москвы.

"Президент ясно говорил, что если Россия будет заниматься агрессивными и безрассудными действиями, мы будем отвечать", – сказал Блинкен в интервью CNN.

Он также напомнил о словах Джо Байдена, согласно которым Вашингтон предпочитает более предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от Путина.

Госсекретарь добавил, что ему не известно, принял ли президент России приглашение на двусторонний саммит, но обсуждение, по его словам, ведется.

13 апреля Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого предложил президенту РФ в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков позже сообщил, что встреча может состояться в июне, но окончательное решение пока не принято.