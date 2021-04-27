Лавров заявил, что США отказались разрешать дипломатический скандал

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагала США решение дипломатического конфликта, но американские власти отказались. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что попытки нормализовать отношения предпринимались сразу после инаугурации Джо Байдена в качестве президента США.

"Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов", – заявил Лавров.

Глава российского МИДа добавил, что провел доброжелательную и прагматичную беседу с американским коллегой Энтони Блинкеном. Лавров заверил представителя США, что Москва готова возобновлять контакты с Вашингтоном и решать существующие проблемы.

Министр заявил, что администрация Байдена пока не настроена менять ситуацию, несмотря на слова президента США о том, что Вашингтон проведет серьезный разбор отношений. Вместо этого американская сторона направила на РФ новые санкции.

Вечером вторника, 27 апреля, стало известно, что в МИД РФ были вызваны послы прибалтийских стран и Словакии. Подробности запланированной на 28 апреля встречи не уточняются.