В МИД РФ вызваны послы прибалтийских стран и Словакии

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Послы государств Прибалтики и Словакии вызваны в МИД РФ 28 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

"На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", – заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее в апреле министерство иностранных дел заявило об ответных мерах на высылку дипломатов из Прибалтики. Как уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция России будет симметричной.

Отношения между РФ и рядом европейских стран обострились после того, как правительство Чехии обвинило РФ в организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Чешские власти в связи с этим выслали из страны 18 работников посольства РФ в Праге.