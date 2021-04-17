Чехия вышлет 18 сотрудников российского посольства

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Власти Чехии приняли решение о высылке 18 работников посольства РФ в Праге в связи с тем, что они, по некоторым данным, являются сотрудниками российских спецслужб, заявил первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел. Об этом сообщает ТАСС.
"Я как министр иностранных дел Чехии принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были нашими спецслужбами четко определены как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ. В течение 48 часов Чехию должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", – сказал Гамачек.
По его данным, сотрудники российской разведки могут быть причастны к взрыву на военном складе в 2014 году.
Ранее три российских дипломата из посольства в Варшаве были объявлены персонами нон грата на территории Польши. В МИД республики пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.
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