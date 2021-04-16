Российского посла вызвали в МИД Литвы

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Российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, в ходе встречи ему было выражено недовольство внешней политикой России. Об этом сообщает ТАСС.

"Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также нарушений прав человека", – говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что Исакову представили позицию Литвы по нескольким проблемам, в числе которых ситуация на Украине и уголовное преследование Алексея Навального.

Позднее в российском посольстве в Вильнюсе пояснили, что в рамках встречи Литва не представила новой проблематики.

"Озвученный набор претензий к нашей стране традиционно основан не на фактах, а на домыслах и предположениях", – подчеркнули в диппредставительстве.

Ранее три российских дипломата из посольства в Варшаве были объявлены персонами нон грата на территории Польши. В МИД республики пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.