Российского посла вызвали в МИД Литвы

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Российского посла в Вильнюсе Алексея Исакова вызвали в МИД Литвы, в ходе встречи ему было выражено недовольство внешней политикой России. Об этом сообщает ТАСС.
"Во время встречи было выражено неодобрение внешней политики, проводимой Россией, а также нарушений прав человека", – говорится в заявлении ведомства.
Там отметили, что Исакову представили позицию Литвы по нескольким проблемам, в числе которых ситуация на Украине и уголовное преследование Алексея Навального.
Позднее в российском посольстве в Вильнюсе пояснили, что в рамках встречи Литва не представила новой проблематики.
"Озвученный набор претензий к нашей стране традиционно основан не на фактах, а на домыслах и предположениях", – подчеркнули в диппредставительстве.
Ранее три российских дипломата из посольства в Варшаве были объявлены персонами нон грата на территории Польши. В МИД республики пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что россияне нарушали условия своего дипломатического статуса и вели деятельность в ущерб Польше.
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