Политолог оценил возможный урон для России после введения США очередных санкций

В США заявили о введении очередных санкций против России и высылке 10 сотрудников дипмиссии в Вашингтоне. В заявлении Белого дома говорится, что принятие мер вызвано кибератаками, вмешательством в президентские выборы и ситуацией с Крымом. Официальный ответ на новые санкции Россия пока не дала, но в Кремле напомнили о принципе взаимности в таких вопросах. Разбираемся, как новые ограничительные меры скажутся на дальнейших взаимоотношениях государств.
Очередной американский привет
Президент США Джо Байден подписал указ о введении очередных санкций против России, сообщили 15 апреля в Белом доме. Это случилось через пару дней после того, как американский лидер предложил Владимиру Путину провести личную встречу.
Новые ограничительные меры связаны с обвинением в кибератаках (якобы российская разведка причастна к взлому программного обеспечения компании SolarWinds), а также с вмешательством в выборы президента США в 2020 году. Кроме того, среди причин указана ситуация с Крымом. Все эти обвинения Москва уже неоднократно отвергала.
Так, согласно новым санкциям, 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны покинуть США, поскольку среди них, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".
Также ограничения ввели против 32 юридических и физических лиц из России, которые, как считают в администрации президента США, делали попытки повлиять на выборы в США в 2020 году, а также совершали другое вмешательство.
Вместе с тем американским компаниям запретили напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.
Ограничения коснулись и восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.
Ранее в заявлении Белого дома после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 13 апреля, говорилось, что США будут действовать твердо в защите своих национальных интересов при ответе на действия России.
Позже советник нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, что Байден хочет "предоставить значительный и убедительный ответ, но не обострить ситуацию". Кроме того, по его словам, американский лидер уверен, что оба государства могут иметь стабильные и предсказуемые отношения.
Принцип взаимности и решительный отпор
В Кремле заявления США без внимания не оставили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может ответить взаимностью.
По мнению Пескова, для России неприемлемо пристрастие "американских визави" к введению санкций. Он добавил, что точки зрения лидеров обоих государств в понимании выстраивания взаимовыгодных отношений не совпадают.
Непродуманным и недружественным шагом новый пакет американских санкций назвал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его мнению, это вклад в разрушение международной стабильности.
Кроме того, очередные санкции, по словам Нарышкина, нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира. "Конкуренция ведущих мировых разведслужб, она происходит в особых форматах, в формах, имеет особую специфику. Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Тот пакет санкций – это признак нечестной конкуренции", – объяснил он.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России будет проработан и озвучен в ближнее время.
"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", – подчеркнула она.
Что дальше?
Политолог, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Москвой 24 заявил, что санкции не стали неожиданностью.
"Другое дело, что готовили они их долго, а объявили на фоне разговоров о деэскалации. Это у всех вызывает удивление. Это типичный американский подход. Мы делаем, что хотим, а вы будете делать то, что положено делать. Это переговоры с позиции силы. И Псаки сказала, что, несмотря на телефонные разговоры и предложения о встрече, давление на Россию будет продолжаться", – объяснил эксперт.
По мнению собеседника Москвы 24, Россия должна исходить из собственных интересов. "Если захотят считаться с этими интересами Соединенные Штаты, возможно, саммит (климатический саммит, инициированный США, на него приглашен Владимир Путин. – Прим. ред.) состоится", – сказал Рогулев.
Сами санкции при всем своем грозном характере таковыми не являются, подчеркнул эксперт. В качестве примера Рогулев привел ограничения на прямую покупку российских гособлигаций: эта деятельность не прекращается. "Ведь нынешние санкции не запрещают владеть ими. Их можно покупать через посредников на вторичном рынке", – добавил он.
По мнению политолога, в первую очередь ограничения по российским гособлигациям нарушают финансовые интересы самих американских инвесторов, которые таким образом сами себе перекрывают статью дохода.
В свою очередь, старший научный сотрудник института США и Канады Павел Кошкин заявил, что Америка в отношении России ведет политику кнута и пряника.
"...Порадовало только – как бальзам на уши, что он Россию признал великой державой, с которой нужно вести диалог. Такая политика кнута и пряника. Мы вводим санкции – надо назвать Россию великой державой", – сказал эксперт.
Вместе с тем специалист подчеркнул, что Россия продолжит работу в рамках международных встреч.
"Скорее всего, саммит пройдет. Россия не станет отказываться от саммита, потому что заинтересована в этом вопросе. США продолжат совмещать эту политику кнута и пряника – разговор с позиций силы, с позиции компромисса", – подытожил Кошкин.
Соболева Илона, Камзин Никита