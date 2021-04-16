Политолог оценил возможный урон для России после введения США очередных санкций

В США заявили о введении очередных санкций против России и высылке 10 сотрудников дипмиссии в Вашингтоне. В заявлении Белого дома говорится, что принятие мер вызвано кибератаками, вмешательством в президентские выборы и ситуацией с Крымом. Официальный ответ на новые санкции Россия пока не дала, но в Кремле напомнили о принципе взаимности в таких вопросах. Разбираемся, как новые ограничительные меры скажутся на дальнейших взаимоотношениях государств.

Очередной американский привет

Фото: AP/Andrew Harnik

Президент США Джо Байден подписал указ о введении очередных санкций против России, сообщили 15 апреля в Белом доме. Это случилось через пару дней после того, как американский лидер предложил Владимиру Путину провести личную встречу.

Новые ограничительные меры связаны с обвинением в кибератаках (якобы российская разведка причастна к взлому программного обеспечения компании SolarWinds), а также с вмешательством в выборы президента США в 2020 году. Кроме того, среди причин указана ситуация с Крымом. Все эти обвинения Москва уже неоднократно отвергала.

Так, согласно новым санкциям, 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, должны покинуть США, поскольку среди них, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб".

Также ограничения ввели против 32 юридических и физических лиц из России, которые, как считают в администрации президента США, делали попытки повлиять на выборы в США в 2020 году, а также совершали другое вмешательство.

Вместе с тем американским компаниям запретили напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.

Ограничения коснулись и восьми физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Ранее в заявлении Белого дома после телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена, который состоялся 13 апреля, говорилось, что США будут действовать твердо в защите своих национальных интересов при ответе на действия России.

Позже советник нацбезопасности президента США Джейк Салливан рассказал, что Байден хочет "предоставить значительный и убедительный ответ, но не обострить ситуацию". Кроме того, по его словам, американский лидер уверен, что оба государства могут иметь стабильные и предсказуемые отношения.

Принцип взаимности и решительный отпор

В Кремле заявления США без внимания не оставили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может ответить взаимностью.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим. Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства.

По мнению Пескова, для России неприемлемо пристрастие "американских визави" к введению санкций. Он добавил, что точки зрения лидеров обоих государств в понимании выстраивания взаимовыгодных отношений не совпадают.

Непродуманным и недружественным шагом новый пакет американских санкций назвал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его мнению, это вклад в разрушение международной стабильности.

Кроме того, очередные санкции, по словам Нарышкина, нарушают принцип честной конкуренции ведущих разведслужб мира. "Конкуренция ведущих мировых разведслужб, она происходит в особых форматах, в формах, имеет особую специфику. Но все равно, по моим убеждениям, она должна проходить честно. Тот пакет санкций – это признак нечестной конкуренции", – объяснил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ России будет проработан и озвучен в ближнее время.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", – подчеркнула она.

Что дальше?

Фото: Москва 24

Политолог, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с Москвой 24 заявил, что санкции не стали неожиданностью.

"Другое дело, что готовили они их долго, а объявили на фоне разговоров о деэскалации. Это у всех вызывает удивление. Это типичный американский подход. Мы делаем, что хотим, а вы будете делать то, что положено делать. Это переговоры с позиции силы. И Псаки сказала, что, несмотря на телефонные разговоры и предложения о встрече, давление на Россию будет продолжаться", – объяснил эксперт.

По мнению собеседника Москвы 24, Россия должна исходить из собственных интересов. "Если захотят считаться с этими интересами Соединенные Штаты, возможно, саммит (климатический саммит, инициированный США, на него приглашен Владимир Путин. – Прим. ред.) состоится", – сказал Рогулев.





Юрий Рогулев политолог, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Байден сказал, что они не хотят больше конфронтации, хотят сотрудничества... Но при этом совершает такие действия, как санкции. Это ошибочная позиция... Российско-американские отношения очень зависят от атмосферы. Сейчас она враждебная. И своими действиями сам Байден ее подкрепляет.

Сами санкции при всем своем грозном характере таковыми не являются, подчеркнул эксперт. В качестве примера Рогулев привел ограничения на прямую покупку российских гособлигаций: эта деятельность не прекращается. "Ведь нынешние санкции не запрещают владеть ими. Их можно покупать через посредников на вторичном рынке", – добавил он.

По мнению политолога, в первую очередь ограничения по российским гособлигациям нарушают финансовые интересы самих американских инвесторов, которые таким образом сами себе перекрывают статью дохода.





Юрий Рогулев политолог, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Но это не обрушит рынок облигаций, фатально на курс рубля и доллара влиять не будет. Возможно, будут небольшие колебания, но кратковременные. В общем ударом для России введенные санкции не стали.

В свою очередь, старший научный сотрудник института США и Канады Павел Кошкин заявил, что Америка в отношении России ведет политику кнута и пряника.

"...Порадовало только – как бальзам на уши, что он Россию признал великой державой, с которой нужно вести диалог. Такая политика кнута и пряника. Мы вводим санкции – надо назвать Россию великой державой", – сказал эксперт.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что Россия продолжит работу в рамках международных встреч.

"Скорее всего, саммит пройдет. Россия не станет отказываться от саммита, потому что заинтересована в этом вопросе. США продолжат совмещать эту политику кнута и пряника – разговор с позиций силы, с позиции компромисса", – подытожил Кошкин.

Соболева Илона, Камзин Никита