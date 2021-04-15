Байден объяснил введение новых санкций против России

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Президент США Джо Байден заявил, что введение новых санкций в отношении России вызвано угрозой национальной безопасности, которая исходит от РФ. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден рассказал, что внешняя политика, проводимая правительством РФ, представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В частности, он упомянул якобы вмешательство России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

По словам советника нацбезопасности президента США Джейка Салливана, американский лидер заверил, что главам обеих стран необходимо встретиться в рамках саммита для обсуждения сложившихся проблем в их отношениях.

"Как он говорил ранее на этой неделе президенту Путину, его целью является предоставить значительный и убедительный ответ, но не обострить ситуацию. Он уверен, что США и Россия могут иметь стабильные и предсказуемые отношения, что существуют сферы, где мы можем работать вместе", – рассказал Салливан.

15 апреля Белый дом выпустил заявление о новых санкциях. Согласно официальному сообщению, ограничения инициированы в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США.

Первые решения в связи с санкциями уже озвучены – из США вышлют десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне, в том числе ряд работников спецслужб. Кроме того, американские финансовые организации лишены права закупать у России долговые ценные бумаги.

В связи с новыми санкциями МИД России вызвал на встречу посла США Джона Салливана. По словам Захаровой, дальнейшая информация по действиям РФ будет объявлена после разговора сторон.