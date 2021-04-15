ЕС и НАТО выразили солидарность с новыми санкциями США против России

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Евросоюз и страны НАТО согласны с новыми санкциями США в отношении России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах объединений.
"Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России", – сообщили в Североатлантическом альянсе.
В ЕС выразили солидарность Вашингтону и подчеркнули, что это адекватный ответ на действия России, в частности на кибероперацию SolarWinds.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе – несколько сотрудников спецслужб РФ.
Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний. Другая мера затрагивает рынок российских ценных бумаг. Для американских финансовых организаций прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ и Минфина РФ под запретом с 14 июня.
О намерениях американской администрации ввести новые ограничения против РФ стало известно накануне. Указывалось, что Вашингтон планирует инициировать санкции из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы, а также в связи с хакерской атакой на SolarWinds.
В России отреагировали на произошедшее, в частности МИД вызвал американского посла для разговора.
Байден издал указ о возможности широких санкций против России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: