ЕС и НАТО выразили солидарность с новыми санкциями США против России

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Евросоюз и страны НАТО согласны с новыми санкциями США в отношении России, следует из заявлений, опубликованных на сайтах объединений.

"Союзники по НАТО поддерживают и проявляют солидарность с США в связи с объявленными 15 апреля мерами в ответ на дестабилизирующие действия России", – сообщили в Североатлантическом альянсе.

В ЕС выразили солидарность Вашингтону и подчеркнули, что это адекватный ответ на действия России, в частности на кибероперацию SolarWinds.

15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе – несколько сотрудников спецслужб РФ.

Кроме того, ограничения наложены на шесть российских технологических компаний. Другая мера затрагивает рынок российских ценных бумаг. Для американских финансовых организаций прямая покупка долговых ценных бумаг у ЦБ и Минфина РФ под запретом с 14 июня.

О намерениях американской администрации ввести новые ограничения против РФ стало известно накануне. Указывалось, что Вашингтон планирует инициировать санкции из-за якобы вмешательства РФ в американские выборы, а также в связи с хакерской атакой на SolarWinds.

В России отреагировали на произошедшее, в частности МИД вызвал американского посла для разговора.